Подскажите. надо составить 10 экологисемких вопросов по программе 3-4 класс
Окружающий мир
Подскажите. надо составить 10 экологисемких вопросов по программе 3-4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто такие мусорщики? кто такие кармильцы? кто такие едоки? что нам дают кармильцы? что нам дают мусорщики? что нам дают едоки? что общего у едоков и кармильцев? что общего у мусорщеков и кармильцев ? что общего у едоков и мусорщеков? чем они различаются?
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