Решить неравенство 12+6xgt;0

Математика
Решить неравенство 12+6xgt;0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Продолжите решить задачу подробно по геометрии 9 класс
Ответить
Русский язык
Сколько предметов обозначает слово ключ Докажите что это слово является ононимом. Шел я сумкой за плечом Вижу бьет в овраге ключ наклонившись...
Ответить
Қазақ тiлi
Макал мателдердин жалгасын табу
Ответить
Математика
В ящики и корзины разложили 912 кг слив. Корзин было 6, ив каждую помещалось 14 кг слив . Сколько килограммов слив разложили по ящикам ?
Ответить
Английский язык
Пересказ не меньше 6–8 предложений!
Ответить