Решить орфографические задачи и рядом записать слова, на которых строится игра. ??ри шустрые белки (на) ели____________ Три шишки еловые ели._______________ Три мышки(на) них (из-под) ели_____________ Глядели, а шишек (не) ...
Русский язык
Решить орфографические задачи и рядом записать слова, на которых строится игра. ??ри шустрые белки (на) ели____________ Три шишки еловые ели._______________ Три мышки(на) них (из-под) ели_____________ Глядели, а шишек (не) ели_________________ Какие слова помощники встретились в стихотворении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три шустрые белки на ели сидели,три шишки еловые ели звери,три мышки на них из-под ели смотрели,глядели,а шишек не ели звери
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