Решить орфографические задачи и рядом записать слова, на которых строится игра. ??ри шустрые белки (на) ели____________ Три шишки еловые ели._______________ Три мышки(на) них (из-под) ели_____________ Глядели, а шишек (не) ...

Русский язык
Решить орфографические задачи и рядом записать слова, на которых строится игра. ??ри шустрые белки (на) ели____________ Три шишки еловые ели._______________ Три мышки(на) них (из-под) ели_____________ Глядели, а шишек (не) ели_________________ Какие слова помощники встретились в стихотворении?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три шустрые белки на ели сидели,три шишки еловые ели звери,три мышки на них из-под ели смотрели,глядели,а шишек не ели звери
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
А .С. Пушкин .Сказка о рыбаке и рыбки.написать продолжение сказки
Ответить
Физика
Используя глобус,объясните, как происходит смена времени суток:утро,день,вечер,ночь.помогите срочно надо
Ответить
Русский язык
Словосочетание со словом расцеловать,безжизненный,изколесить,воздержаться
Ответить
Математика
Винни-Пух написал на доске шестизначное число. Если Пятачок вычеркнет из него две цифры так, чтобы получилось наибольшее число, то получится 4851. ...
Ответить
Математика
Как записать и решить задание ' 4 математика 3 класс
Ответить