Решить орфографические задачи и рядом записать слова, на которых строится игра. ??ри шустрые белки (на) ели____________ Три шишки еловые ели._______________ Три мышки(на) них (из-под) ели_____________ Глядели, а шишек (не) ...

Русский язык

Решить орфографические задачи и рядом записать слова, на которых строится игра. ??ри шустрые белки (на) ели____________ Три шишки еловые ели._______________ Три мышки(на) них (из-под) ели_____________ Глядели, а шишек (не) ели_________________ Какие слова помощники встретились в стихотворении?

Автор: Гость