Решить пожалуйста 4x^2-4x-3=0
Алгебра
Решить пожалуйста 4x^2-4x-3=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4xˇ2-4x-3=0, D=16+48=64,V(D)=V(64)=8 x1=1/8(4+8)=1/8.(12)=3/2 x2=1/8(4-8)=1/8(-4)=-1/2
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