Решить систему уравнений x/2+y/3=3, x/3+y/2=8/3 с решением
Алгебра
Решить систему уравнений x/2+y/3=3, x/3+y/2=8/3 с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х/2+у/3=3 х/3+у/2=8/3 3х+2у=18 2х+3у=16 х=(18-2у)/3 2х+3у=16 х=6-2/3у 2х+3у=16 2(6-2/3у)+3у=16 12-4/3у+3у=16 5/3у=16-12 5/3у=4 у=4:5/3 у=12/5 2х+3(12/5)=18 2х+36/5=18 2х=18/1-36/5 2х=90/5-36/5 2х=54/5 х=54/10 Ответ:х=27/5; у=12/5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Скорость велосипеда 36 км/ч , а скорость встречного ветра 4 м/с. Какова скорость ветра в системе отсчета, связанной с вилосепедом ?
Английский язык
Математика