Скорость велосипеда 36 км/ч , а скорость встречного ветра 4 м/с. Какова скорость ветра в системе отсчета, связанной с вилосепедом ?
Физика
Скорость велосипеда 36 км/ч , а скорость встречного ветра 4 м/с. Какова скорость ветра в системе отсчета, связанной с вилосепедом ?
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1) 36/4= 9 м/с Ответ: 9 м/с ветер
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