Скорость велосипеда 36 км/ч , а скорость встречного ветра 4 м/с. Какова скорость ветра в системе отсчета, связанной с вилосепедом ?

Физика

Скорость велосипеда 36 км/ч , а скорость встречного ветра 4 м/с. Какова скорость ветра в системе отсчета, связанной с вилосепедом ?

Автор: Гость