Формулы по физике за 7 класс!!!))) Пожалуйста)))
Физика
Формулы по физике за 7 класс!!!))) Пожалуйста)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=m/V - формула плотности Fтяжести=mg - силы тядести N=k*дельта l - силы упругости N=A/t - мощность Eп=gmh - потенциальная энергия Eк=mv^2/2 - кинетическая энергия Fархимеда=p(ro)gV - сила архимеда p=F/S - давление M=Fl - правило моментов F1/F2=l1/l2 - правило моментов F1/S1=F2/S2 - гидравлический пресс Все что помню)
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