Выполнить синтаксический разбор предложения:"Пестрели куртинки жёлто-фиолетовых анютиных глазок,раскачивались на тонких ножках пурпурно-бархатные шляпки парижских красавиц.

Гость: Гость:

Пестрели - сказуемое, куртинки подлежащее, желто-фиолетовых - определение, анютиных - определение, глазок - дополнение, раскачивались - сказуемое, тонких - определение, ножках - обстоятельство (я уверена, как - на ножках), пурпурно-бархатные - определение, шляпки - подлежащее (повеств., невокскл., сложн., бессоюзная связь) схема - [сказуемое подлежащее], [сказуемое подлежащее] не благодари