Выполнить синтаксический разбор предложения:"Пестрели куртинки жёлто-фиолетовых анютиных глазок,раскачивались на тонких ножках пурпурно-бархатные шляпки парижских красавиц.

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Выполнить синтаксический разбор предложения:"Пестрели куртинки жёлто-фиолетовых анютиных глазок,раскачивались на тонких ножках пурпурно-бархатные шляпки парижских красавиц.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пестрели -  сказуемое, куртинки подлежащее, желто-фиолетовых - определение, анютиных - определение, глазок - дополнение, раскачивались - сказуемое, тонких - определение, ножках - обстоятельство (я уверена, как - на ножках), пурпурно-бархатные - определение, шляпки - подлежащее (повеств., невокскл., сложн., бессоюзная связь) схема - [сказуемое подлежащее], [сказуемое подлежащее] не благодари
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