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Решить уравнение 2(х+3)=5-6х
Алгебра
Решить уравнение 2(х+3)=5-6х
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+6=5-6х 2х+6х=5-6 8х=-1 х=8:-1 х=-8
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