В 3 коробках лежало 80 карандашец в 1 в 4 раза меньше чем во второй и в 5 раз меньше чем в 3 сколько лежало карандашей в
Математика
В 3 коробках лежало 80 карандашец в 1 в 4 раза меньше чем во второй и в 5 раз меньше чем в 3 сколько лежало карандашей в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-в первой коробке 4х- во второй коробке 5х- в третей коробке х+4х+5х=80 10х=80 х=80:10 х=8-в первой коробке 4х=4*8=32- во второй коробке 5х=5*8-40-в третей коробке
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