В 3 коробках лежало 80 карандашец в 1 в 4 раза меньше чем во второй и в 5 раз меньше чем в 3 сколько лежало карандашей в

Математика

В 3 коробках лежало 80 карандашец в 1 в 4 раза меньше чем во второй и в 5 раз меньше чем в 3 сколько лежало карандашей в

Автор: Гость