Опишите строение и функции почек.

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Основная функция почек — экскреторная, или выделительная, — достигается она в процессе фильтрации и секреции. В клубочке под достаточно сильным давлением происходит фильтрация, в канальцах, в свою очередь, — секреция и реабсорбция определённых веществ.Среди других важных функций почек назовём такие:эндокринная — определяется синтезом ренина (гормон, помогающий человеческому организму сохранять воду и заниматься регулированием объема циркулирующей крови), эритропоэтина (специфический гормон для стимулирующего создания эритроцитов в костном мозге человеческого организма) и простагландинов (биологически активные вещества, которые регулируют артериальное давление);метаболическая — состоит в том, что в почках человека происходит превращение, а также синтез большинства веществ, которые необходимы для правильной работы и функционирования организма (например, витамина D превращается в его самую активную форму — витамин D3);ионорегулирующая (или регуляция кислотно-щелочного баланса) — именно почки человека поддерживают стабильное соотношение щелочного и кислотного компонентов плазмы крови, выделяя избыток или ионов водорода, или ионов бикарбоната;осморегулирующая — обеспечивает сохранность концентрации осмотически активных кровяных веществ при возможном для организма различном водном режиме;метаболическая — связана с постоянным поддержанием в жидкостях внутренней среды ровного и стабильного уровня ряда углеводов, белков, а также липидов;участие в кроветворении — почка относится к органам, которые принимают активное участие в кроветворении.