Какое из перечисленных морей более теплое: 1. Аравийское 2. Норвежское 3. Охотское 4. Балтийское?
География
Какое из перечисленных морей более теплое: 1. Аравийское 2. Норвежское 3. Охотское 4. Балтийское?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. аравийское море самое теплое
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