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Решить уравнение 5|-x|=3
Математика
Решить уравнение 5|-x|=3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эээм, ну ладно -5х=3 х= -5/3 х=1,66666666666666666
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