Напишите фразеологизмы и объясните их значение Как можно больше Заранее спасибо)
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Напишите фразеологизмы и объясните их значение Как можно больше Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биться как рыба об лёд-напрасные усилия выйти сухим из воды- остаться безнаказанным как в воду канул -пропал море слёз - много плакать дождь как из ведра - сильный дождь водой не розольёшь- крепкая дружба как две капли воды - похожи
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