Напишите фразеологизмы и объясните их значение Как можно больше Заранее спасибо)

Гость: Гость:

Биться как рыба об лёд-напрасные усилия выйти сухим из воды- остаться безнаказанным как в воду канул -пропал море слёз - много плакать дождь как из ведра - сильный дождь водой не розольёшь- крепкая дружба как две капли воды - похожи