Напишите фразеологизмы и объясните их значение Как можно больше Заранее спасибо)

Русский язык
Напишите фразеологизмы и объясните их значение Как можно больше Заранее спасибо)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биться как рыба об лёд-напрасные усилия выйти сухим из воды- остаться безнаказанным  как в воду канул -пропал море слёз - много плакать  дождь как из ведра - сильный дождь водой не розольёшь- крепкая дружба как две капли воды - похожи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какие стать Нантского эдикта не устраивали католиков и протестантов???? срочно!!!
Ответить
Английский язык
Помогите с английским пожалуйста даю 30 баллов
Ответить
Математика
В равнобедренном треугольнике ABC биссектриса CD углаC равна основанию BC . тогда уго?? CDA равен...
Ответить
География
Укажите причину почему Алтай выше Урала:
Ответить
География
Напишите названия котловин индийского океана.НЕ ПИШИТЕ кучу текста, просто назва??ия.
Ответить