Основные устройства компьютера 7 класс
Информатика
Основные устройства компьютера 7 класс
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Системный блок, монитор, мышка, клавиатура
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