Решить цепочку!! CaO —gt; Ca(OH)2—gt; CaO—gt; CaCl2—gt;CaSo4—gt;SO3—gt;H2SO4—gt;NaSO4—gt;NaOH—gt;NaNO3
Химия
Решить цепочку!! CaO —gt; Ca(OH)2—gt; CaO—gt; CaCl2—gt;CaSo4—gt;SO3—gt;H2SO4—gt;NaSO4—gt;NaOH—gt;NaNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO + H2O = Ca(OH)2Ca(OH)2 -> CaO + H2OCaO + 2HCl = CaCl2+ H2OCaCl2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HClCaSO4 -> CaO + SO3SO3 + H2O = H2SO4H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2ONa2SO4 +Ba(OH)2 = BaSO4 + 2NaOHNaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O
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