Какое изменение агрегатного состояния вещества происходит при плавнии? при отвердевании?

Физика
Какое изменение агрегатного состояния вещества происходит при плавнии? при отвердевании?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При плавании- испарится и станет газообразным. при отвердевании- потом растает и станет  жидким.
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