Какое изменение агрегатного состояния вещества происходит при плавнии? при отвердевании?
Физика
Какое изменение агрегатного состояния вещества происходит при плавнии? при отвердевании?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При плавании- испарится и станет газообразным. при отвердевании- потом растает и станет жидким.
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