Напишите названия котловин индийского океана.НЕ ПИШИТЕ кучу текста, просто назва??ия.

География
Напишите названия котловин индийского океана.НЕ ПИШИТЕ кучу текста, просто назва??ия.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аравийская котловина, Западно-Австралийская котловина, Африканско-Антарктическая котловина.
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