Решить уравнение 780-(м*60):6
Математика
Решить уравнение 780-(м*60):6
Ответ(ы):
Гость:
780-60м:6=70 780-10м=70 -10м=70-780 -10м=-710 м=-710:(-10) м=71
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