Решить уравнение пожалуйсто 1) 5у + 12у = 3553 2) 29b - 16b = 9165 решите очень надо!!!
Математика
Решить уравнение пожалуйсто 1) 5у + 12у = 3553 2) 29b - 16b = 9165 решите очень надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5y+12y=3553 29b-16b=9165 17у=3553 13b=9165 y=209 b=705
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