Решить уравнение , самое обычное
Алгебра
Решить уравнение , самое обычное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5=5⁻¹ (1/5)²⁻³ˣ= 5² 5³ˣ⁻² = 5² 3х-2=2 3х=4 х=4/3
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