Выписать цитаты к главным героям евгения онегина
Литература
Выписать цитаты к главным героям евгения онегина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"...Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь, Так воспитаньем, слава богу, У нас немудрено блеснуть..." "...Чем меньше женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей И тем ее вернее губим Средь обольстительных сетей..." "...Привычка свыше нам дана: Замена счастию она..." "...Мы почитаем всех нулями, А единицами – себя..." "...Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не столь различны меж собой..." (автор говорит о различиях между Онегиным и Ленским)
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