Золотой брусок имеет размеры : Длина 5 см, Ширина 3 см, высота 1 см. Определите его массу. А)3,41кг Б)341г В)0,29кг Г)29г
Физика
Золотой брусок имеет размеры : Длина 5 см, Ширина 3 см, высота 1 см. Определите его массу. А)3,41кг Б)341г В)0,29кг Г)29г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cразу в метрах V=0.05×0.03×0.01=0.000015 м^3 m=V×p . (p-плотность золота ) она равна 19300 кг/м^3 m=0.000015×19300=0.2895 кг ,это примерно 0.29 кг . Ответ В
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