Составить предложение со словам без зазрения совести

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Составить предложение со словам без зазрения совести
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он врал мне в глаза без зазрения совести ,а ведь я знала вся его любовь ,лишь ложь
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