пожалуйста сделайте кто сможет . плиз

Математика
пожалуйста сделайте кто сможет . плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22.Ответ:301/80  А=b+b*4 3/8 A=5 3/8b Если b=0,7,то: A=5 3/8*0.7 А=301/80
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