Камень массой 100 г бросили с земли вертикально вверх со скоростью 15 м/с. Найдите ра??оту силы тяжести,действующей на камень,при подъёме камня до максимальной высоты.

Физика

Камень массой 100 г бросили с земли вертикально вверх со скоростью 15 м/с. Найдите ра??оту силы тяжести,действующей на камень,при подъёме камня до максимальной высоты.

Автор: Гость