Камень массой 100 г бросили с земли вертикально вверх со скоростью 15 м/с. Найдите ра??оту силы тяжести,действующей на камень,при подъёме камня до максимальной высоты.
Физика
Камень массой 100 г бросили с земли вертикально вверх со скоростью 15 м/с. Найдите ра??оту силы тяжести,действующей на камень,при подъёме камня до максимальной высоты.
Ответ(ы) на вопрос:
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A=-mgh=-mv²/2=-01*15²/2=-11.25 Дж
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