Надо распрастранить хотя-бы 3 предложения помогите! Нож затупился. Ветку согнули. ??ткройте дверь. Шофер затормозил. Мотоциклист заглушил мотор. Витя, ты затворил дверь? Малыш затих.
Русский язык
Надо распрастранить хотя-бы 3 предложения помогите! Нож затупился. Ветку согнули. ??ткройте дверь. Шофер затормозил. Мотоциклист заглушил мотор. Витя, ты затворил дверь? Малыш затих.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уже неделя как у мамы затупился нож. Мальчишки хотели сделать рогатку, для этого они согнули ветку. Молодой парень перебежал дорогу перед машиной, раздался визг тормозов - шофёр резко затормозил. Мама качая ребёнка на руках тихо напевала, малыш затих.
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