Надо распрастранить хотя-бы 3 предложения помогите! Нож затупился. Ветку согнули. ??ткройте дверь. Шофер затормозил. Мотоциклист заглушил мотор. Витя, ты затворил дверь? Малыш затих.

Гость: Гость:

Уже неделя как у мамы затупился нож. Мальчишки хотели сделать рогатку, для этого они согнули ветку. Молодой парень перебежал дорогу перед машиной, раздался визг тормозов - шофёр резко затормозил. Мама качая ребёнка на руках тихо напевала, малыш затих.