Решить уравнения 16×а=80, 57:х=3
Математика
Решить уравнения 16×а=80, 57:х=3
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А=80:16 а=5 х=57:3 х=19
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