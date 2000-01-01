Решить задачи. физика 7 класс. Архимедова Сила. Срочно! 1.Бревно массой 50 кг плывет по реке. Чему равна выталкивающая сила, действующая на бревно? 2. С какой силой лебедка тянет якорь массой 2 тонны, погруженный в воду, если...

Физика

Решить задачи. физика 7 класс. Архимедова Сила. Срочно! 1.Бревно массой 50 кг плывет по реке. Чему равна выталкивающая сила, действующая на бревно? 2. С какой силой лебедка тянет якорь массой 2 тонны, погруженный в воду, если его объем 0,26 м3 3.На кусок пробки целиком погруженный в воду, действует архимедова сила 49 Н. Каков объем пробки?

Автор: Гость