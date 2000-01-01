Решить задачи. физика 7 класс. Архимедова Сила. Срочно! 1.Бревно массой 50 кг плывет по реке. Чему равна выталкивающая сила, действующая на бревно? 2. С какой силой лебедка тянет якорь массой 2 тонны, погруженный в воду, если...
Физика
Решить задачи. физика 7 класс. Архимедова Сила. Срочно! 1.Бревно массой 50 кг плывет по реке. Чему равна выталкивающая сила, действующая на бревно? 2. С какой силой лебедка тянет якорь массой 2 тонны, погруженный в воду, если его объем 0,26 м3 3.На кусок пробки целиком погруженный в воду, действует архимедова сила 49 Н. Каков объем пробки?
Ответ(ы):
Гость:
1) Fa=m8g=50*10=500 H 2) F=m*g-p*V*g=g*(m-p*V)=10*(2000-1000*0,26)=17400 H 3) Fa=p*g*V V=F/p*g=49/1000*10=0,0049 м3
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