Исправить все ошибки (стартовый рейтенг начесляеться исполнитилю по результатам темтировония и становеться доступен после получения первой положытильной оценки )

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Исправить все ошибки (стартовый рейтенг начесляеться исполнитилю по результатам темтировония и становеться доступен после получения первой положытильной оценки )
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Стартовый рейтинг начисляется исполнителю по результатам тестирования и становится доступен после получения первой положительной оценки.
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