Решить задачу двумя способами два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивные дорожки длина которой 100 метров они встретились через 10 секунд 1 мальчик бежал со скоростью 4 метра в секунду с какой скорост...

Математика

Решить задачу двумя способами два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивные дорожки длина которой 100 метров они встретились через 10 секунд 1 мальчик бежал со скоростью 4 метра в секунду с какой скоростью бежал второй мальчик

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