Решить задачу двумя способами два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивные дорожки длина которой 100 метров они встретились через 10 секунд 1 мальчик бежал со скоростью 4 метра в секунду с какой скорост...
Математика
Решить задачу двумя способами два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивные дорожки длина которой 100 метров они встретились через 10 секунд 1 мальчик бежал со скоростью 4 метра в секунду с какой скоростью бежал второй мальчик
Ответ(ы):
Гость:
4×10=40 100-40=60 60÷10=6(мс)
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