В закрытую коробку поместили 20 красных шаров, 14 зеленых и 12 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить, чтобы среди них обязательно оказался шар красного цвета

Математика

В закрытую коробку поместили 20 красных шаров, 14 зеленых и 12 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить, чтобы среди них обязательно оказался шар красного цвета

Автор: Гость