В закрытую коробку поместили 20 красных шаров, 14 зеленых и 12 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить, чтобы среди них обязательно оказался шар красного цвета
Математика
В закрытую коробку поместили 20 красных шаров, 14 зеленых и 12 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить, чтобы среди них обязательно оказался шар красного цвета
Ответ(ы):
Гость:
Получается надо вынуть 27 шаров, чтобы среди них точно был один красный
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