Сила тока в проводнике равно 200 мА.За какое время через поперечное сечение проводника проходит заряд,равный 24 Кл?
Физика
Сила тока в проводнике равно 200 мА.За какое время через поперечное сечение проводника проходит заряд,равный 24 Кл?
Ответ(ы):
Гость:
Дано: I = 200 мА = 0,2 А g = 24 Кл t -? Решение: Из формулы I = g/t, выразим t: t = g/I t = 24 / 0,2 t = 120 с Ответ: t = 120 с.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите ответить на вопросы! 1. Найдите неверную пару: гора-ее вышина: а) Уральские горы- гора Народная б) Кордильеры- гора Мак-Кинли в) Алтай-гор...
Литература