Сила тока в проводнике равно 200 мА.За какое время через поперечное сечение проводника проходит заряд,равный 24 Кл?

Физика
Сила тока в проводнике равно 200 мА.За какое время через поперечное сечение проводника проходит заряд,равный 24 Кл?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: I = 200 мА = 0,2 А g = 24 Кл t -? Решение:  Из формулы I = g/t, выразим t: t = g/I t = 24 / 0,2 t = 120 с Ответ: t = 120 с.
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