Организмы разлагающие мертвое органическое вещество называются

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РЕДУЦЕНТЫ (от лат. reducens, род. падеж reducentis — возвращающий, восстанавливающий) , деструкторы, организмы, питающиеся мёртвым органич. веществом и подвергающие его минерализации (деструкции) , т. е. разрушению до б. или м. простых неорганич. соединений, к-рые затем используются продуцентами. К Р. обычно относят сапротрофов: бактерий, грибы и нек-рых животных (напр. , дождевых червей) , входящих в детритную трофич. цепь. Строго говоря, к Р. следует относить всех животных (традиционно называемых консументами) , поскольку в процессе их жизнедеятельности происходит минерализация органич. веществ. Напр. , в летнее время в озёрах значит, часть минерального фосфора, необходимого для роста планктонных водорослей, высвобождается в результате экскреции планктонных животных. В наземных экосистемах особенно важное значение имеют почв. Р. , вовлекающие в круговорот органич. вещества отмерших растений (они потребляют до 90% первичной продукции леса) . Одно из звеньев пищевой цепи, представленное микроорганизмами и грибами, разлагающими органическое вещество до неорганического. Редуценты (также деструкторы, сапротрофы, сапрофиты, сапрофаги) — микроорганизмы (бактерии и грибы) , разрушающие остатки мёртвых растений и животных и превращающие их в неорганические соединения.