основные сословия российского общества
История
основные сословия российского общества
Ответ(ы):
Гость:
Крестьяне Помещики Бояре Дворяне Царь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Плиз я не понимаю .(( Площадь огорода 600 м² . Две третьих части заняты свеклой , Сколько квадратных метров занято свеклой? 2) 4м²=?дм² 13дм²...
Математика
Света купила 6 м 50см тесьмы, а Настя такой же тесьмы на 4 М МЕНЬШЕ. Сколько денег зап??атила каждая девочка, если они вместе потратили на покупку ...
Русский язык
Дам 25 баллов клянусь честно только помогите. Прошу очень помогите! Выпишите,вста??ляя пропущенные буквы:а)словосочетания;б)формы существительног...