Света купила 6 м 50см тесьмы, а Настя такой же тесьмы на 4 М МЕНЬШЕ. Сколько денег зап??атила каждая девочка, если они вместе потратили на покупку 57р. 60 копеек.

Математика

Света купила 6 м 50см тесьмы, а Настя такой же тесьмы на 4 М МЕНЬШЕ. Сколько денег зап??атила каждая девочка, если они вместе потратили на покупку 57р. 60 копеек.

Автор: Гость