Света купила 6 м 50см тесьмы, а Настя такой же тесьмы на 4 М МЕНЬШЕ. Сколько денег зап??атила каждая девочка, если они вместе потратили на покупку 57р. 60 копеек.
Математика
Света купила 6 м 50см тесьмы, а Настя такой же тесьмы на 4 М МЕНЬШЕ. Сколько денег зап??атила каждая девочка, если они вместе потратили на покупку 57р. 60 копеек.
Ответ(ы):
Гость:
За х возьмем цену тесьмы, тогда 6,5х+2,5х=57,6 9х=57,6 х=6,4 руб стоит 1 м тесьмы 6,5*6,4=41,6руб заплатила Света 2,5*6,4=16 руб заплатила Настя
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