Дам 25 баллов клянусь честно только помогите. Прошу очень помогите! Выпишите,вста??ляя пропущенные буквы:а)словосочетания;б)формы существительного с предлогом;в)фразеологизмы. Мухи не обидит,из-за дома,на вес золота,ходячая э...
Русский язык
Дам 25 баллов клянусь честно только помогите. Прошу очень помогите! Выпишите,вста??ляя пропущенные буквы:а)словосочетания;б)формы существительного с предлогом;в)фразеологизмы. Мухи не обидит,из-за дома,на вес золота,ходячая энциклопедия,справочник для специалистов,стреляный воробей,старая лисица ,вокруг школы,найти словосочетания,бить баклуши,мастер на все руки ,стать мастером,лицом в грязь не ударит.пишет хорошо,в сорочке родился ,пуговица на сорочке,ходить ходуном,около парка,ходить с рюкзаком. Прошу распределите где словосочетания где фразеологизмы а где формы существительного с предлогом.
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