Запиши 601 в виде суммы сотен, десятков и единиц
Математика
Запиши 601 в виде суммы сотен, десятков и единиц
Ответ(ы):
Гость:
6 сотен, 0 десятков, 1 единица
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