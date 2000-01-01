Плиз я не понимаю .(( Площадь огорода 600 м² . Две третьих части заняты свеклой , Сколько квадратных метров занято свеклой? 2) 4м²=?дм² 13дм²=?см² 2000см²=?дм²

Математика

Плиз я не понимаю .(( Площадь огорода 600 м² . Две третьих части заняты свеклой , Сколько квадратных метров занято свеклой? 2) 4м²=?дм² 13дм²=?см² 2000см²=?дм²

Автор: Гость