Яку форму має іменник кача в давальному відмінку - качаті чи каченяті ?

Українська мова
Яку форму має іменник кача в давальному відмінку - качаті чи каченяті ?
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Гость:
Каченяті* Давальний відповідає на питання кому?чому? Каченяті*
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