В чём новизна комедии ревизор

Литература
В чём новизна комедии ревизор
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В том, что герой романа Хлестаков не подыгрывал им и никогда не пользовался положением специально
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