Будет ли разница в действии гидравлического пресса на Земле и на Луне?

Физика
Будет ли разница в действии гидравлического пресса на Земле и на Луне?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
гидравлическая машина на Луне и Земле будет работать практически одинаково потому что закон Паскаля на Луне тоже работает
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