Почему пьеса "Ревизор" имеет такое название?

Литература
Почему пьеса "Ревизор" имеет такое название?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ревизор от названия ревизия.Ревизия - это проверка.
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