Почему пьеса "Ревизор" имеет такое название?
Литература
Почему пьеса "Ревизор" имеет такое название?
Ответ(ы):
Гость:
Ревизор от названия ревизия.Ревизия - это проверка.
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