Определите объём медной проводки длиной 25 км., если её сопротивление 1,7 кОм?
Физика
Определите объём медной проводки длиной 25 км., если её сопротивление 1,7 кОм?
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сила тока в проводнике равно 200 мА.За какое время через поперечное сечение проводника проходит заряд,равный 24 Кл?
География
Помогите ответить на вопросы! 1. Найдите неверную пару: гора-ее вышина: а) Уральские горы- гора Народная б) Кордильеры- гора Мак-Кинли в) Алтай-гор...