Определите объём медной проводки длиной 25 км., если её сопротивление 1,7 кОм?

Физика
Определите объём медной проводки длиной 25 км., если её сопротивление 1,7 кОм?
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