Сжатое изложение 6-7 предложений Обыкновенная ЗЕМЛЯ ПАУСТОВСКИЙ.

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Сжатое изложение 6-7 предложений Обыкновенная ЗЕМЛЯ ПАУСТОВСКИЙ.
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Автор: Гость
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Гость:
В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, но все же край этот обладает большой притягательной силой. В нем, как и в картинах Левитана, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы. В Мещёрском крае можно увидеть цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, а над лугами шел холодный дождь и ветер налетал косыми ударами. В Мещёрском крае можно увидеть сосновые боры. Можно услышать крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам - разноголосое пение петухов да колотушку деревенско-го сторожа. Затем с каждым днем этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу и наступает время, когда каждая и на над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории.
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