Досказать другими словами рифмованные строки. Мы все в любое время года...

Русский язык
Досказать другими словами рифмованные строки. Мы все в любое время года...
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Гость:
Зима снег Осень листья Весна цветы Лето море вот так наверное
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