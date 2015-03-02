Решить задачу и написать краткое условия.Художник писал портрет 12 недель .На рабо??у ушло в 2 раза больше времени чем он планировал потратить .Сколько недель планировал потратить художник на работу?

Математика

Решить задачу и написать краткое условия.Художник писал портрет 12 недель .На рабо??у ушло в 2 раза больше времени чем он планировал потратить .Сколько недель планировал потратить художник на работу?

Автор: Гость