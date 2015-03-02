Решить задачу и написать краткое условия.Художник писал портрет 12 недель .На рабо??у ушло в 2 раза больше времени чем он планировал потратить .Сколько недель планировал потратить художник на работу?
Математика
Решить задачу и написать краткое условия.Художник писал портрет 12 недель .На рабо??у ушло в 2 раза больше времени чем он планировал потратить .Сколько недель планировал потратить художник на работу?
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Гость:
12/2=6(н) планировал ответ: 6 недель
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