Речення з словами: альтернатива, сакральний, раритетний, адаптація
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Речення з словами: альтернатива, сакральний, раритетний, адаптація
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кожного є своя альтернатива. Сакральні речі є у кожної родини. Раритетний автомобіль припаркований біля сусіднього будинку. Адаптація-важливий фактор життя людини.
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