В каком предложении стихотворения (Н.Никрасова) Поздняя осень выражена главная мысль

Русский язык
В каком предложении стихотворения (Н.Никрасова) Поздняя осень выражена главная мысль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знал, для чего и пахал он и сеял, Да не по силам работу затеял.
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