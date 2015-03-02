Имеется набор из 2015 гирь массами по:1;2;3...;2015 граммов.можно ли их все разложить на три равные по массе группы?

Математика

Имеется набор из 2015 гирь массами по:1;2;3...;2015 граммов.можно ли их все разложить на три равные по массе группы?

Автор: Гость